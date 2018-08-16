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В центре Симферополя дорога рухнула в колодец
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В центре Симферополя дорога рухнула в колодец 

РИА Новости Крым 38 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В центре Симферополя в технологический колодец провалилось полметра дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На данный момент на месте выставлены заграждения.
"В непосредственной близости от места просадки расположены сети ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», в технологическом колодце скопилась вода. Сегодня на место выехали представители указанной организации для проведения обследования и установления точных причин проседания грунта", — цитирует пресс-служба руководителя МБУ «Город» Николая Коновалоа.
Отмечается, что по итогам будет определен перечень необходимых работ для устранения дефекта дорожного покрытия.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале августа участок дороги провалился на улице Толстого в Симферополе.
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