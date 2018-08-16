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Под Уфой на рельсах нашли тело человека
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Под Уфой на рельсах нашли тело человека 

ufa1.ru 11 часов назад
Фото: ufa1.ru
Поезд на полном ходу остановить очень непросто, поэтому пересекать ж/д пути очень опасно
Вчера, 15 августа на ж/д путях в поселке Иглино под Уфой обнаружили тело неизвестного мужчины. Вероятно несчастный просто не заметил поезд, или пытался проскочить, думая что успеет.
Скорее всего, погибший был местным жителей, довольно пожилой на вид, — рассказал источник Ufa1.
В приволжском следственном управлении на транспорте следкома РФ, в ведении которых находится и данный участок железной дороги, от комментариев отказались.
Не так давно на ж/д путях сбили 59-летнего мужчину, машинист пытался остановить состав, но тщетно.
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