Под Уфой на рельсах нашли тело человека

Поезд на полном ходу остановить очень непросто, поэтому пересекать ж/д пути очень опасно

Вчера, 15 августа на ж/д путях в поселке Иглино под Уфой обнаружили тело неизвестного мужчины. Вероятно несчастный просто не заметил поезд, или пытался проскочить, думая что успеет.

Скорее всего, погибший был местным жителей, довольно пожилой на вид, — рассказал источник Ufa1.

В приволжском следственном управлении на транспорте следкома РФ, в ведении которых находится и данный участок железной дороги, от комментариев отказались.

Не так давно на ж/д путях сбили 59-летнего мужчину, машинист пытался остановить состав, но тщетно.