Скейтборд спас подростка от удара молнии

Американский школьник выжил после удара молнии благодаря скейтборду. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городке Эль Мираж, штат Аризона. 13-летний Джозая Видмэн (Josiah Wiedman) катался на доске вместе со своим другом Хавьером, когда пошел ливень. Подростки побежали домой, и по пути в Видмэна попала молния. Его подбросило в воздух, при приземлении он ударился головой об асфальт и потерял сознание. Хавьер позвал на помощь соседа, тот вызвал скорую и сделал подростку массаж сердца.

Видмэна доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Спустя три дня он очнулся и не мог ничего вспомнить о происшествии: «Я помню только яркую вспышку и все. Я думал, что просто вздремнул, а не провел здесь три дня. Без моего скейтборда я бы умер или корчился от боли».

В итоге подросток получил сотрясение мозга, перелом черепа, ожог ноги и небольшую амнезию. Также докторам пришлось откачать из его легких рвоту, которую он вдохнул, находясь без сознания. Тем не менее, врачи уверяют, что Видмэн еще легко отделался.

Родители мальчика считают, что металлические детали в скейтборде отчасти приняли разряд на себя и заземлили его: «Никто не знает точно, что случилось, мы можем только предполагать. Врачи тоже предполагают, что скейтборд сыграл свою роль в его спасении, потому что иначе разряд бы прошел через все его тело. В конце концов, молния попадает в человека так редко, и кто бы мог подумать, что именно доска спасет от нее?».