В Кургане десятки домов останутся без воды

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в пресс-службе АО «Водный союз», без воды останутся дома в центральной части города на улице Аргентовского, 42, 44, 44а, 46; Бурова-Петрова, 60; Карла Маркса , 88, 123, 127, 129, 131, а также теплопункт № 123. Ситуация связана с устранением аварийной ситуации на водопроводе диаметром 200 мм на улице Аргентовского, 46.

На улице Аргентовского будут устранять аварию, а на Второй Часовой — сделают врезку водопровода. Потребителей просят сделать запас воды.

Воду планируют отключать с 9:00 до 21:00.