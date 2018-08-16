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В Кургане десятки домов останутся без воды
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В Кургане десятки домов останутся без воды 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в пресс-службе АО «Водный союз», без воды останутся дома в центральной части города на улице Аргентовского, 42, 44, 44а, 46; Бурова-Петрова, 60; Карла Маркса, 88, 123, 127, 129, 131, а также теплопункт № 123. Ситуация связана с устранением аварийной ситуации на водопроводе диаметром 200 мм на улице Аргентовского, 46.
На улице Аргентовского будут устранять аварию, а на Второй Часовой — сделают врезку водопровода. Потребителей просят сделать запас воды.
Воду планируют отключать с 9:00 до 21:00.
«ФедералПресс» напоминает, что авария оставила без воды 46 тысяч жителей Перми.
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