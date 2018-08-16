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Из-за крестного хода в Белгороде ограничат движение транспорта
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Из-за крестного хода в Белгороде ограничат движение транспорта 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
19 августа в Белгороде ограничат движение транспорта из-за проведения крестного хода с мощами Святителя Иоасафа Белгородского, сообщила пресс-служба мэрии.
С 23.00 18 августа до окончания мероприятия будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улицам:
Преображенская — в районе Преображенского кафедрального собора, Попова — от улицы Преображенской до улицы 3 Интернационала.
На этом же участке с 11.00 19 августа до окончания прохождения Крестного хода не смогут проехать автомобили. В мэрии предлагают объездные маршруты по улицам 3 Интернационала и Николая Чумичова.
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