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Видеофиксацию нарушений ПДД в Адыгее передадут частникам
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Видеофиксацию нарушений ПДД в Адыгее передадут частникам 

АиФ Адыгея 10 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Адыгеи передадут частному инвестору.
Создание и эксплуатацию системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Адыгеи планируют доверить частному инвестору на условиях концессии.
«Планируется, что концессионер, определяемый в ходе торгов, получит под управление от республики 37 действующих устройств фото— и видеофиксации, после чего за свой счёт установит 190 таких устройств и 6 объектов весового контроля, которые примет на обслуживание и эксплуатацию», — рассказал министр экономического развития и торговли республики Олег Топоров.
Камеры смогут отслеживать нарушения скоростного режима, требований разметки, факты непредоставления преимущества пешеходам. Взимаемые в качестве штрафов средства будут фиксированными долями поступать в бюджет республики и концессионеру. Кстати, существующая на сегодня система автоматической фиксации с начала года зафиксировала 75 тыс. нарушений ПДД на дорогах республики, сумма штрафов составила 42 млн рублей.
Руководство республики поддержало идею государственно-частного партнёрства в данной сфере, при этом было подчёркнуто, что нужно взвешенно подойти к заключению концессионного соглашения: обеспечить как соблюдение финансовых интересов республики, так и необходимый контроль за ситуацией на дорогах.
Выбрать концессионера и подписать с ним соглашение планируется уже в этом году.
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