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На улице ЦНИИМЭ появится пешеходный переход и будет снижена скорость
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На улице ЦНИИМЭ появится пешеходный переход и будет снижена скорость 

Префектура Зеленоградского административного округа 8 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Пешеходный переход позволит объединить две части зоны отдыха «Зеленый бор» в 23 микрорайоне, а также повысить безопасность пешеходов.
Решение принято в ходе заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре округа. Специалистами было проведено предварительное обследование территории, в ходе которого установлено, что для объединения двух очередей зоны отдыха «Зеленый бор» необходим трапецевидный пешеходный переход с установкой пешеходных ограждений. Кроме этого, до 40 км/ч будет снижена скорость на участке улицы ЦНИИМЭ от светофора до пересечения с улицей Дмитрия Разумовского.
Заниматься изменением схемы дорожного движения на этом участке будут управа района Крюково и ГКУ «Центр организации дорожного движения». Завершить все работы планируется до конца 2019 года.
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