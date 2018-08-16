В Бахчисарайском районе началась укладка асфальта на трассе «Таврида»

В Бахчисарайском районе начали укладывать асфальт на трассе «Таврида», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма.

«Генеральный подрядчик приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе трассы «Таврида» в районе Бахчисарая. Таким образом, дорожники ведут работы по асфальтированию на всех семи этапах автодороги», — заявил председатель комитета Сергей Карпов

По его словам, все работы идут согласно графику.

Карпов также сказал, что готовность первой очереди составляет 70%.

7 августа сообщалось, что строители начали укладку асфальта на участке трассы «Таврида» в обход Симферополя.