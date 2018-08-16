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Лучше оставить машину дома: схема перекрытия дорог Самары из-за забега в 42 км
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Лучше оставить машину дома: схема перекрытия дорог Самары из-за забега в 42 км 

63.ru 10 часов назад
Фото: 63.ru
Из-за марафона перекроют 17 улиц Жителей Самары просят проявить внимательность при планировании поездок в центр города в воскресенье, 19 августа. Из-за проведения марафона на кубок мэра здесь ограничат движение транспорта. Уже в 20:00 в субботу, 18 августа, остановку и стоянку машин запретят на 17 улицах. Ограничение будет действовать до 16:00 19 августа.
С 7:00 до 16:00 19 августа перекроют следующие дороги:
Но на нескольких улицах откроют двустороннее движение:
Стартовать бегуны будут с Волжского проспекта (в районе бассейна ЦСК ВВС) в 8:30. Помимо марафона, горожане могут принять участие в забегах на 3, 10 и 21 км. Также организуют соревнования среди детей. 63.ru публиковал карты трасс. По планам организаторов, в забеге примут участие около 5000 человек из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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