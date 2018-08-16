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Футуристичный Narke — не гидроцикл, а электроджет
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Футуристичный Narke — не гидроцикл, а электроджет 

Motonews.ru 10 часов назад
Фото: Motonews.ru
Представьте себе, что перемещаться по водной глади теперь можно почти беззвучно и совсем не загрязняя окружающую среду.
Венгерская компания Narke представила полностью электрический гидроцикл, причем в компании подчеркивают, что это именно не водный мотоцикл, а «электроджет».
Водное транспортное средство от Narke способно работать без подзарядки до 1,5 часов. Замена батарей занимает пару минут, ну а если вдруг у вас не окажется под рукой запасной батареи, зарядка от 0 до 80% емкости может занять два часа. Максимальная скорость, которую электроджету помогает развить 45кВт трехфазный асинхронный мотор с водяным охлаждением собственной разработки, составляет 55 км/ч. Кроме того, у аппарата имеется электронный ограничитель скорости.
Как можно убедиться на фото и видео — новинка выглядит весьма современно, и скорее всего, её ждет успех. Кстати, некоторым журналистам уже посчастливилось протестировать «Нарке» на озере Балатон. Стоимость нового электроджета Narke, а также старт продаж пока держатся в секрете.
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