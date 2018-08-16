Футуристичный Narke — не гидроцикл, а электроджет

Представьте себе, что перемещаться по водной глади теперь можно почти беззвучно и совсем не загрязняя окружающую среду.

Венгерская компания Narke представила полностью электрический гидроцикл, причем в компании подчеркивают, что это именно не водный мотоцикл, а «электроджет».

Водное транспортное средство от Narke способно работать без подзарядки до 1,5 часов. Замена батарей занимает пару минут, ну а если вдруг у вас не окажется под рукой запасной батареи, зарядка от 0 до 80% емкости может занять два часа. Максимальная скорость, которую электроджету помогает развить 45кВт трехфазный асинхронный мотор с водяным охлаждением собственной разработки, составляет 55 км/ч. Кроме того, у аппарата имеется электронный ограничитель скорости.

Как можно убедиться на фото и видео — новинка выглядит весьма современно, и скорее всего, её ждет успех. Кстати, некоторым журналистам уже посчастливилось протестировать «Нарке» на озере Балатон. Стоимость нового электроджета Narke, а также старт продаж пока держатся в секрете.