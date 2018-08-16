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Семь туристов вывели из леса в Красноярском крае спустя несколько дней поисков
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Семь туристов вывели из леса в Красноярском крае спустя несколько дней поисков 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Ермаковском районе Красноярского края полицейские со спасателями вывели из таежного леса группу из семи туристов, которые потерялись несколько дней назад. Среди спасенных было четверо детей, сообщили в краевом ГУ МВД.
«В дежурную часть полиции поступило сообщение от родственника одного из пропавших о том, что несколько дней назад группа из семи человек отправилась на автомобиле в лес. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Незамедлительно после обращения мужчины был организован поисковый отряд, состоящий из сотрудников полиции, а также спасателей», — рассказали в ведомстве.
Заблудившихся нашли в охотничьем домике около реки Тайгиш. Из-за сильных осадков и размытой дороги выйти из леса самостоятельно они не могли. С помощью спецтехники спасатели вытащили увязший автомобиль и вернули людей домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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