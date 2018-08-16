В Ижевске рядом с «Гуманитарным лицеем» после вмешательства прокуратуры начали установку светофора

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске рядом с «Гуманитарным лицеем» после вмешательства прокуратуры начали установку светофора и искусственных неровностей. Об том сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Их отсутствие «создавало угрозу жизни и здоровья жителей города, в том числе, учащихся Гуманитарного лицея, кроме того, являются причиной роста аварийности на дорогах».

Отмечается также, что по результатам проверок были выявлены плохие участки дорог по улицам Дзержинского, Буммашевская, Владивостокская и 9 Января.