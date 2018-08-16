Ни одного электронного паспорта автомобиля в России пока не выдали

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости . Ни один электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) пока не выдан в России с момента запуска системы ЭПТС с 1 июля, рассказал РИА Новости представитель АО «Электронный паспорт», организующей систему.

Планировалось, что с июля в стране будет запущен переходный период до 1 ноября 2019 года, в течение которого все участники процесса в рамках ЕАЭС будут постепенно включаться в систему. Компания «Электронный паспорт» поясняла, что перемены с июля 2018 года не коснутся всех автовладельцев сразу и не изменят привычную логику их поведения, так как первое время большая часть автомобилей по-прежнему будет продаваться с бумажными ПТС.

ГИБДД не готова регистрировать, не хватает нормативной документации. Да, пока процесс не пошел. Мы хотели даже в июне еще начать, но пока процесс затягивается", — сказал представитель компании «Электронный паспорт». При это он отметил, что сама система электронных паспортов готова для начала оформления ЭПТС.

"Соответствующая нормативная база для организации выдачи электронных паспортов транспортных средств подготовлена Минпромторгом России , в компетенцию которого входят данные вопросы", — сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос РИА Новости.

Минпромторг, в свою очередь, отметил, что все нормативные правовые акты, необходимые для оформления ЭПТС, приняты. " МВД России не утвержден порядок совершения регистрационных действий на основании электронных паспортов. Соответствующий приказ МВД России, направленный для государственной регистрации в Минюст России , возвращен для доработки. Отсутствие порядка применения сотрудниками регистрационных подразделений ГИБДД сведений из электронных паспортов не позволяет приступить к их практическому применению", — объясняет ведомство.

В настоящий момент проведено тестирование системы электронных паспортов (АС СЭП) с автопроизводителями, импортерами и другими заинтересованными органами и организациями. По данным АО «Электронный паспорт», на постоянной основе в тестировании принимают участие более 100 организаций, в том числе все крупнейшие автопроизводители, которыми успешно оформлено свыше 20 тысяч тестовых электронных паспортов.