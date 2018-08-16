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Компания Сadillac запатентовала 11 новых товарных знаков
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Компания Сadillac запатентовала 11 новых товарных знаков 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Американский автопроизводитель Сadillac зарегистрировал 11 новых названий для моделей семейства CT и XT.
Точные планы производителя пока е ясны, но эксперты предполагают, что большая часть запатентованных товарных знаков будет применена в будущем к новым моделям бренда.
Такая практика не нова среди мировых автопромышленников и подобные патенты покупаются с целью зарезервировать имена для своей будущей продукции, пока их не использовали конкуренты.
Исходя их последних отчетов Сadillac, некоторые из зарегистрированных имен появятся на рынке уже в ближайшее время. В частности, на старте находится небольшой седан СТ4 и запатентованный СТ5.
Отметим, что все товарные знаки XT предполагается применять для внедорожной серии компании.
Ранее сообщалось, что американцы готовы вложить около 175 млн долларов в модернизацию своего завода Lansing Grand River Assembly Plant, где будут собираться «четверка» и «пятерка» СТ.
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