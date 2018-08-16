Компания Сadillac запатентовала 11 новых товарных знаков

Американский автопроизводитель Сadillac зарегистрировал 11 новых названий для моделей семейства CT и XT.

Точные планы производителя пока е ясны, но эксперты предполагают, что большая часть запатентованных товарных знаков будет применена в будущем к новым моделям бренда.

Такая практика не нова среди мировых автопромышленников и подобные патенты покупаются с целью зарезервировать имена для своей будущей продукции, пока их не использовали конкуренты.

Исходя их последних отчетов Сadillac, некоторые из зарегистрированных имен появятся на рынке уже в ближайшее время. В частности, на старте находится небольшой седан СТ4 и запатентованный СТ5.

Отметим, что все товарные знаки XT предполагается применять для внедорожной серии компании.

Ранее сообщалось, что американцы готовы вложить около 175 млн долларов в модернизацию своего завода Lansing Grand River Assembly Plant, где будут собираться «четверка» и «пятерка» СТ.