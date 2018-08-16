На Московском шоссе демонтировали пост ДПС

Полицейский «домик» увезли на эвакуаторе

Жители микрорайона «Новая Самара» просят вернуть остановку общественного транспорта у спорткомплекса «Кристалл». По их словам, на Московском шоссе демонтировали пост ДПС , а значит, надобности в ограничении больше нет.

— Приехала спецтехника, начали разбирать и увозить конструкцию. Может, теперь нам вернут остановку? — задаются вопросом местные жители.

Остановку общественного транспорта у «Кристалла» запретили в преддверии чемпионата мира по футболу. Вместо неё правоохранители оборудовали контрольно-пропускной пункт для автобусов. Для этого вида транспорта действовал запрет на въезд города с отдельными исключениями.