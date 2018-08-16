Все свое ношу с собой: в Ростове пенсионерка ездит в автобусе со своим табуретом

Забавная старушка, наверное, и не подозревает что стала героиней новостей донской столицы. Женщина обрела известность благодаря обычной табуретке. Зайдя в заполненный автобус, она тут же сориентировалась, установила свой табурет на место для колясочников и с комфортом доехала до места назначения. А фотографии пожилой женщины попали в социальные сети..

Ростовчане восхитились продуманностью пенсионерки: «Зато не надо дожидаться, когда место уступят» — смеются они. А другие отметили, что проезд ей должен обойтись дешевле. Ведь она пришла со своим сиденьем.