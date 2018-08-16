Игорь Михайлушкин покинул пост пресс-секретаря ГИБДД по Нижегородской области 

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин покинул свой пост 16 августа. В ближайшее время он планирует выйти на новую должность. Об этом Михайлушкин сам сообщил в письме, разосланном на адреса всех нижегородских СМИ.
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Имя Игоря Михайлушкина знакомо всем нижегородским журналистам. Именно он обычно предоставлял подробную информацию о случившихся в регионе ДТП, а также о мероприятиях, проводимых Госавтоинспекцией. Как рассказал Михайлушкин, он закончил службу в органах внутренних дел и больше не уполномочен комментировать вопросы, связанные с деятельностью ГИБДД. Он поблагодарил всех за помощь и конструктивную критику.
«Жизнь продолжается — в ближайшее время планирую выйти на новую должность, также связанную с взаимодействием со СМИ и общественностью. Буду рад продолжить совместную деятельность», — написал Игорь Михайлушкин.
Он также рекомендовал журналистам обращаться за информацией к другим сотрудникам отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД — Дмитрию Мацкевичу и Алексею Еремееву.
Напомним, ранее свой пост покинул руководитель департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян.
Фото: Надежда Кей