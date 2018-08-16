Анализируем и выбираем самый экономный способ отопления гаража

Гараж — место, где заядлые автомобилисты проводят много времени. Но если летом вопросов с обогревом не возникает, то зимой эта проблема встаёт остро. Умельцы придумывают различные способы, как отопить гараж, сэкономив как можно большее количество средств на топливо. Сегодня разберёмся, какой самый экономный способ отопления гаража, преимущества, недостатки различных вариантов. Однако первым делом нужно узнать о правилах монтажа таких установок и мерах безопасности при эксплуатации.

Ремонт автомобиля в тёплом гараже намного комфортнее, чем на морозе

Содержание статьи

1 Обогрев гаража в зимнее время своими руками: что нужно знать перед началом монтажа

2 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительной системе гаража

3 Способы отопления гаража

3.1 Самый экономный способ отопления гаража электричеством

3.2 Водяное отопление в гараже без использования электричества

3.3 Отопление гаража при помощи газа: нюансы использования «голубого топлива»

3.4 Отопление на отработке: области применения

4 Преимущества и недостатки отапливаемых гаражей

5 Самые экономные способы отопления гаража: краткий обзор

6 Популярные экономичные печи для гаража: краткий обзор

7 Отопление гаража своими руками дёшево и быстро: некоторые нюансы монтажа и видеоинструкция

7.1 Воздушный обогрев: достоинства и недостатки

7.2 Использование антифриза или воды

8 Отопление гаража буржуйкой с водяным контуром: советы и схемы

9 Заключение

Обогрев гаража в зимнее время своими руками: что нужно знать перед началом монтажа

Планируя монтаж системы, нужно внимательно изучить возможные способы отопления (по типу используемого топлива и теплоносителя) и требования безопасности, предъявляемые к ним. Ведь если гараж сделан из металла, то прогреть его будет сложнее, нежели капитальный бетонный или кирпичный. В первом случае оптимальным будет вариант локального прогрева, который не позволит теплу тратиться на холод от стен. Но начнём сегодняшний разговор не с этого. Важнее изначально разобраться, как отопить гараж зимой своими руками с учётом требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительной системе гаража

Перед началом монтажа отопительного оборудования придётся составить подробную схему — это позволит выявить уязвимые участки, среди которых:

деревянные поверхности, рядом с которыми расположится оборудование. Их закрывают листовым оцинкованным металлом;

место прохождения трубы дымохода сквозь отверстие в потолке или стене;

места хранения ГСМ. Легковоспламеняющиеся вещества располагают как можно дальше от отопительного прибора и обязательно выше уровня напольного покрытия.

Главное — обеспечить безопасность

Обязательно размечаются места будущего расположения огнетушителей и других средств пожарной защиты. Если система планируется с применением горючего топлива, нелишним будет разместить возле котла ящик с асбестовой тканью — она поможет локализовать возгорание при возникновении аварийной ситуации.

Важно! Нельзя оставлять работающей отопительную систему на ночь — это приводит к пожару. Правило не касается гаражей, примыкающих к частному дому, которые обогреваются водяными магистралями, запитанными от домашнего котла.

А вот в таком боксе и без отопления проблем предостаточно

Способы отопления гаража

По типу котла отопление разделяют на:

электрическое;

газовое;

твёрдотопливное;

работающее на отработке.

Каждый из способов может функционировать на воде или тосоле. Однако нужно понимать, что антифриз дороже и может быть ядовитым (в зависимости от состава). Но наиболее простым в монтаже станет электрический обогрев без применения котла. Рассмотрим подробно перечисленные виды систем.

Таким портативным устройством отопить бокс не получится — только руки согреть

Самый экономный способ отопления гаража электричеством

Такой способ не требует особых знаний или навыков при монтаже, а также затрат на приобретение труб для магистралей. Но главный вопрос, который нужно будет решить мастеру, выбравшему этот вариант, — это какой тип обогревателей установить в помещении.

Выбрав инфракрасные устройства, нужно быть готовым к их дороговизне, но это самый экономичный обогреватель для гаража. Конвекторные радиаторы — средний вариант, который не поможет в снижении расхода электричества, но и при приобретении не пробьёт дыры в бюджете. А вот тепловые пушки, несмотря на быстрый прогрев помещения, довольно «прожорливы».

Эти устройства потребляют довольно много электроэнергии

Важно! При установке в постройке тепловой пушки нужно быть готовым к тому, что потоки воздуха будут поднимать с напольного покрытия и полок частицы пыли, которыми автомобилисту придётся дышать.

Водяное отопление в гараже без использования электричества

Когда нет возможности подключения к сети или стоимость поставки электроэнергии высока, можно выполнить своими руками отопление в гараже на тосоле или воде, с установкой печи либо котла. Для этого используются твёрдотопливные или газовые нагреватели либо устройства, в которых в качестве топлива используется отработанное машинное масло.

Печь на отработке из старых колёсных дисков — угадайте страну по фото

Очень важно! Такие виды печей или котлов для гаража наиболее пожароопасны. При их использовании следует быть очень внимательным к оснащению помещения огнетушителем, хорошей вентиляцией и извещателями, реагирующими на дым.

Выбор устройства печи в гараже своими руками зависит от доступности топлива. Одному человеку проще найти дрова, а для другого не представляет сложности собрать определённое количество отработанного машинного масла. Если же сложно с перечисленным топливом, можно использовать сжиженный или природный газ.

Газовые инфракрасные обогреватели несложно перемещать с места на место

Инфракрасные обогреватели на пропане или бутане греют неплохо и при этом весьма экономичны. К тому же при их использовании нет нужды монтировать магистрали водоснабжения. Однако такой вариант больше подойдёт для локального обогрева. Рассмотрим его подробнее.

Отопление гаража при помощи газа: нюансы использования «голубого топлива»

Экономичное и недорогое топливо сегодня получило широкое распространение. По этой причине, если возник вопрос, как отопить гараж дёшево и без больших трудозатрат, газ будет оптимальным ответом. Но стоит понимать, что это топливо для локального обогрева. Это значит, при планировании редкого использования лучше рассмотреть другие варианты.

Для баллонов требуется специальный шкаф, который следует утеплить

Из особенностей эксплуатации инфракрасных обогревателей на газе отметим:

необходимость монтажа специального шкафа с утеплением для баллона;

шкаф будет занимать часть полезного пространства;

понадобятся периодические ревизии оборудования с целью предотвращения утечек.

Несмотря на эти неудобства, газобаллонное оборудование (при правильном и своевременном обслуживании) надёжно, что в условиях гаража становится основным преимуществом.

Отопление на отработке: области применения

Печь на отработанном машинном масле довольно проста для изготовления. Чаще такие агрегаты устанавливают в небольших автосервисах, где нет проблем с топливом. Но если сравнивать с электрообогревателем для гаража, оборудование на отработке проигрывает со значительным отрывом по теплоотдаче и надёжности.

Сделать своими руками обогреватель для гаража на отработке довольно просто — навыков или профессиональных знаний для этого не потребуется. Предлагаем ознакомиться со схемами подобных агрегатов и изображениями уже готовых устройств.

Преимущества и недостатки отапливаемых гаражей

Понятно, что преимуществ у отапливаемого гаража достаточно, но всё же попробуем их обобщить. Из основных:

автомобиль находится в тепле, моторное масло не густеет, что облегчает пуск двигателя. Это способствует меньшему износу узлов, агрегатов и продлевает срок службы авто;

замки на дверях авто не замёрзнут после мойки;

в тёплом помещении комфортнее заниматься ремонтом автомашины или производить столярные и другие работы.

В тёплом гараже может быть достаточно уютно

Но, несмотря на достоинства, тепло в помещении при минусовой температуре на улице может обернуться и недостатками, такими как:

повышенные траты на топливо или электричество;

монтаж даже простейшей системы, как и обслуживание, потребует некоторого времени;

любая печь, котёл или газовый баллон в замкнутом пространстве гаража — источник повышенной опасности.

Конечно, для автовладельца эти минусы не покажутся существенными. Ведь состояние своей машины важнее потраченных средств и времени, но пренебрегать этим нельзя.

Вот к чему может привести неправильно выполненное отопление

Очень важно! Периодические и своевременные ревизии помогут избежать опасных травм, ожогов и даже летального исхода в случае аварийной ситуации. Будьте внимательны при монтаже и эксплуатации. До мелочей продумайте схему перед тем, как сделать отопление в гараже своими руками.

Самые экономные способы отопления гаража: краткий обзор

Отвечая на вопрос, чем отапливать гараж зимой будет дешевле, отметим следующие варианты:

Электричество — при условии установки инфракрасных обогревателей и проживания в регионе с невысокой стоимостью за 1кВт.

Отработка — практически бесплатно, если отапливать автосервис, в котором производится замена масла.

Газовые или твёрдотопливные котлы и печи — в зависимости от стоимости топлива в том или ином регионе.

Электрический тёплый пол в боксе — одна из интересных идей обогрева

Однако для России всегда дрова были лучшим вариантом для обогрева любых помещений, а значит, имеет смысл рассмотреть несколько популярных моделей печей именно на этом виде топлива.

Популярные экономичные печи для гаража: краткий обзор

Для удобства читателя рассмотрим печи для гаража с их некоторыми техническими характеристиками и средней стоимостью (по состоянию на февраль 2018 года) в табличной форме.

Модель

Мощность, кВт Отапливаемый объём, м3 Вес, кг Стоимость, руб.

TMF Золушка 2016 Лайт

4 50 20 5600

Везувий АОГТ 100 6 100 50 8200

Варвара Домовой

5 60 50 4800

Breneran АОТ-06/00 6 100 55 9300

TMF Огонь-батарея 5 6 100 42 12000

Печка «Домовой» − довольно мощная и недорогая

Глядя на данные, можно понять, что стоимость печей для гаража не так уж и высока. А значит, решение о приобретении таких агрегатов нужно принимать исходя из цены древесного топлива.

Но отопление может быть не только воздушным, но и водяным, с использованием теплоносителя. Рассмотрим варианты изготовления различных систем подробнее.

Отопление гаража своими руками дёшево и быстро: некоторые нюансы монтажа и видеоинструкция

Купить печь или сделать её своими руками — это только полдела. Нужно ещё и правильно организовать обогрев помещения, чтобы тепло распространялось равномерно и как можно быстрее. Предлагаем читателю посмотреть видео о монтаже отопления в гараже своими руками, после чего, думаем, множество вопросов отпадут сами собой.

А теперь следует понять, какие нюансы присущи воздушному и водяному обогреву.

Воздушный обогрев: достоинства и недостатки

Для небольшого помещения воздушное отопление будет более рациональным. Да и затрат на его обустройство будет значительно меньше. Разберём достоинства этого вида:

высокий коэффициент полезного действия (КПД);

отсутствие дополнительных узлов в виде радиаторов и труб, что упрощает систему, а значит, делает её надёжнее;

в качестве «теплоносителя» используется воздух — система не выйдет из строя из-за мороза;

благодаря низкой инерционности, комфортная температура достигается быстрее.

Из минусов можно отметить пересушенность воздуха и необходимость постоянного контроля над работой вентиляционной системы и дымохода.

При воздушном обогреве необходимо следить за работоспособностью вытяжки

Использование антифриза или воды

Минус такого отопления заключается в необходимости закупки труб, котла (стоимость которого выше печи), радиаторов и циркуляционного насоса. Да и монтаж водяной системы более сложен. Однако такой обогрев считается более безопасным, а тепло распространяется более равномерно.

Важно! Такие системы используются в постоянно отапливаемых гаражах и боксах. Если же обогрев включается нечасто, стоит подумать об использовании в качестве теплоносителя антифриза вместо воды — а это дополнительные затраты.

Водяные системы для боксов более безопасны

Отопление гаража буржуйкой с водяным контуром: советы и схемы

Такой обогрев имеет массу достоинств. Если следовать схемам монтажа водяного отопления, то система обойдётся достаточно дёшево. Буржуйку можно изготовить самостоятельно из старого газового баллона или листовой стали, установив её в помещении либо вообще на улице. Конечно, тепла будет меньше, зато безопасность повысится.

Главным преимуществом буржуйки является её «всеядность». Можно использовать любое топливо, будь то дрова, уголь или пеллеты. Российские умельцы даже додумались, как использовать для буржуек отработку или солярку.

Основной задачей здесь станет монтаж магистралей. Для удобства читателей предлагаем несколько схем водяного отопления в гараже своими руками, которые помогут мастеру в этой работе.

Заключение

Обогрев гаража — один из важнейших вопросов, который волнует автомобилиста в зимние морозы. А значит, к его решению нужно подойти взвешенно и обстоятельно. Если все работы выполнены правильно, авто прослужит намного дольше, а ремонт будет производиться в комфортных условиях. Надеемся, что наша статья поможет домашнему мастеру устроить отопление бокса по всем правилам.

Если у читателя остались вопросы по теме, наша команда будет рада на них ответить в комментариях ниже. Пишите, делитесь своими мыслями и опытом — это поможет начинающим мастерам.

А напоследок, уже ставший традиционным, видеоролик, который расскажет о том, как своими руками сделать буржуйку из газового баллона: