Джинсы и другие вещи, которые привозили граждане СССР из-за границы

Граждане СССР, побывавшие «за бугром», старались захватить оттуда как можно больше «сувениров». Джинсы, «Адидас», колготки, зажигалки, фирменные пакеты — брали все, на что хватало денег и советских значков.

Джинсы

Такую обыденную сегодня вещь как джинсы советскому человеку легально купить было невозможно: эта повседневная одежда, как и многие другие предметы «загнивающего запада» была под запретом. Джинсы не выпускались на фабриках и не импортировались в страну, а попытка провезти их из зарубежной поездки была чревата последствиями. Тем не менее провозили и в большом количестве. Из-за всех издержек цена джинсов «кусалась». У фарцовщиков стоимость пары заветных «левисов» могла доходить до 200 рублей.

В 1978 году известный тренер сборной СССР по горнолыжному спорту Леонид Тягачев пытался провезти огромную для того времени партию джинсов — 120 штук. В аэропорту контрабанда была обнаружена, причем в хитром месте — в коробках для лыжных ботинок. Уголовное дело на спортсмена завели, но до суда оно так и не дошло.

«Адидас»

Самая известная на просторах СССР марка спортивной одежды «Адидас» достигла своей популярности благодаря договоренности с ЦК КПСС . На Московской олимпиаде в 1980 году наши медалисты поднимались на пьедестал почета именно в костюмах и кроссовках «Адидас».

Реклама, шедшая с самого верха не могла не иметь успеха в народе, и «адидасовские» товары очень скоро стали закупаться за рубежом оптом. В костюме и кроссовках «Адидас» не стеснялись ходить в гости и в театр: цена за такой комплект могла равняться пяти-шести месячным зарплатам и просто так дома он лежать не мог. Слово «адидас» даже стало синонимом слова «круто».

«Жвачка»

Заграничная жевательная резинка в Советском Союзе была предметом культа и зависти детей и подростков. Впервые с экзотикой в СССР познакомились во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в далеком 1957 году, когда и родилась легендарная фраза «Мир, дружба, жвачка!».

С тех пор Stimorol или Turbo везлись пачками, в основном из стран Восточной Европы — Польши, Чехословакии, ГДР. По сравнению с отечественными жевательными резинками импортная «жвачка» всевозможных форм, цветов и вкусов производила на советских школьников поистине волшебное впечатление. «Бубль гум» стал «твердой валютой», на которую спокойно можно было выменять набор карандашей или футбольный мяч.

В те времена, когда не было мобильных телефонов и планшетов самой дорогой игрушкой для школьников и студентов были часы с калькулятором японской фирмы «Касио». В свободной продаже их практически не было — как и большинство дефицитных товаров часы привозили из-за границы.

Неплохо в СССР продавались электронные часы с семью мелодиями, хоть и стоили они половину месячной зарплаты рабочего. Это был очень выгодный бизнес, так как ленинградские моряки покупали их в заграничных портах оптом по одному доллару за штуку.

Виниловые пластинки

Меломаны вспоминают, чтобы купить настоящую виниловую пластинку с записью «Битлз», привезенную из-за границы приходилось продавать дорогие вещи, к примеру, кроссовки стоимостью 35 рублей. Но это в Москве. Цены росли пропорционально удаленности от столицы. За Уралом стоимость винила подскакивала до 200 рублей за штуку.

На недовольство покупателей столь высокой ценой дисков продавцы ссылались на большие трудности с их доставкой. В роли курьеров чаще выступали артисты, моряки, ученые и специалисты, работавшие на зарубежных объектах. Пластинки везли тайком, рискуя лишиться их на таможне и стать при этом «невыездным».

Видеомагнитофон

Первые советские видеомагнитофоны стоили заоблачных денег — около 1200 рублей, а зарубежные аналоги, в частности, японский «Панасоник», и того больше — 3000-5000 рублей. Кроме этого, под «видик» нужно было еще и кассеты найти, которые продавались только в крупных городах.

Тем не менее, видеомагнитофоны охотно везли из-за рубежа, так как на родине их можно было продать в разы дороже. Находились и желающие приобрести импортную аппаратуру. История знает случаи, когда на вожделенную «чудотехнику» обменивали машину и даже квартиру.

Автомобиль

Иномарки стали активно завозиться в СССР с конца 1970-х годов, когда были снижены таможенные пошлины на подержанные автомобили. Особенно преуспели в этом плане артисты и моряки. Они были чисты перед законом, так как покупали машины за честно заработанную валюту. Впрочем, были и необычные сделки. Так, моряки вспоминают, как за две трехлитровые банки водки, замаскированные в целях конспирации под березовый сок, в Финляндии и Швеции можно было приобрести недорогую подержанную машину.

Процедуру по покупке подержанного автомобиля упрощало то, что сделка нигде не регистрировалась. Продавцу достаточно было снять авто с учета и передать машину с ключами и техпаспортом новому владельцу. Договор, по воспоминаниям покупателей, обычно составляли как придется. Но без этой заветной бумажки у счастливого обладателя иномарки не было шансов зарегистрировать машину на родине.