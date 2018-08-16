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Представлен электромотоцикл из бамбука
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Представлен электромотоцикл из бамбука 

Quto.ru 7 часов назад
Фото: Quto.ru
Филиппинские энтузиасты из компании Banatti построили экологически чистый мотоцикл с корпусом из бамбука. В движение необычное транспортное средство приводится электромотором.
Разработчик Banatti Кристофер Лаксон создал двухколёсное утилитарное транспортное средство с корпусом из клеёного бамбука, покрытый водоотталкивающим лаком на эпоксидной основе. Диковинный байк получил имя Green Falcon (Зелёный Сокол).
Создатель экологичного байка уверен, что на Филиппинах настали благоприятные условия для использования бамбука в качестве базы в производстве автомобильных кузовов и корпусов для мотоциклов. Плантации растения, высаживаемого правительством для поглощения углекислого газа и предотвращения эрозии почв, достигли миллионов гектаров по всей стране — настало время создания технологий для использования древесины этого растения.
Электробайк Green Falcon стал своего рода демонстрацией возможностей работы с экологичным и дешёвым бамбуком. Мотоцикл не может похвастаться умопомрачительными характеристиками, зато имеет удобную посадку и неповторимую внешность. В движение транспортное средство приводится 4,4-сильным электродвигателем (3,3 кВт), питающимся от небольшой литиевой 48-вольтовой батареи. Максимальная скорость «Сокола» достигает 110 км/ч (ограничена до 60 км/ч для соответствия требованиям Манилы).
В продажу поступит 111 экземпляров уникального байка по цене 23 000 долларов США после получения производителем одобрения типа транспортного средства. Впоследствии компания намерена выйти на мировой рынок с другими бамбуковыми продуктами, в числе которых значатся микроавтобусы.
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