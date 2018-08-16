Рефрижератор НЕФАЗ-93341-5300314: стеклопластик вместо металла 

В ходе динамического показа новинок, прошедшего этим летом в Казани, крупнейший отечественный производитель грузовиков и прицепной техники — «КАМАЗ» — продемонстрировал новинку своей «дочки», рефрижераторный полуприцеп НЕФАЗ-93341-5300314. Благодаря тому, что части конструкции, которые традиционно делают из металла, у него выполнены из пластика, новый полуприцеп отличается большей устойчивостью к гниению и коррозии, а также отсутствием остаточных деформаций при механических повреждениях. Сделанная на заводе в Башкирии модель отлично справляется с перевозкой грузов, требующих стабильно низкой температуры при транспортировке и хранении. За счет облегченной рамной конструкции шасси полуприцеп имеет низкую снаряженную массу — всего 8220 килограммов — и отличные эксплуатационные характеристики. Новая модель оснащена тормозной системой Wabco и комплектом электрооборудования Aspock. Что касается собственно фургона, установленного на полуприцеп, он изготовлен из сэндвич-панелей; толщина его боковых стенок — 65 миллиметров, а панели пола — 121 миллиметр. Стенки и крыша фургона изнутри и снаружи имеют защиту в виде листов стеклопластика, а в качестве утеплителя использован экструдированный пенополистирол. На НЕФАЗ-93341-5300314 установлено холодильное оборудование Thermo King, управление которым осуществляется с пульта, встроенного в боковую сторону полуприцепа. Посетители динамического показа, прошедшего в Казани, высоко оценили новинку. Теперь на предприятии ждут отзывов эксплуатирующих организаций.