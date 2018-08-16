Полежал, станцевал и не умер. Старика-трюкача на мотоцикле сняли на видео в Индии

Пользователи Сети обратили внимание на ролик, снятый на индийских дорогах. Герой видео, облаченный в белые одежды, умудряется одновременно танцевать и управлять мотоциклом, сообщило издание Daily Mail.

По ходу движения водитель успевает вилять бедрами, поворачиваться в разные стороны, махать рукой окружающим. При этом его мотоцикл едет прямо и избегает аварий.

В какой-то момент виртуоз ложится на сидение мотоцикла и закидывает ногу на ногу. Теперь его взгляд устремлен в небо и он совсем не следит за дорогой.

Нарушив все возможные правила, мотоциклист-танцор все же остался невредим и спокойно продолжил свой путь. После просмотра ролика десятки комментаторов с трудом поверили в реальность происходящего.

«Кто-нибудь еще ждал появления выбоин или куска обломков дороги?» — написал один из пользователей.

«О, боже мой, да этот старик псих!» — добавил другой.