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Полежал, станцевал и не умер. Старика-трюкача на мотоцикле сняли на видео в Индии
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Полежал, станцевал и не умер. Старика-трюкача на мотоцикле сняли на видео в Индии 

360tv.ru 7 часов назад
Пользователи Сети обратили внимание на ролик, снятый на индийских дорогах. Герой видео, облаченный в белые одежды, умудряется одновременно танцевать и управлять мотоциклом, сообщило издание Daily Mail.
По ходу движения водитель успевает вилять бедрами, поворачиваться в разные стороны, махать рукой окружающим. При этом его мотоцикл едет прямо и избегает аварий.
В какой-то момент виртуоз ложится на сидение мотоцикла и закидывает ногу на ногу. Теперь его взгляд устремлен в небо и он совсем не следит за дорогой.
Нарушив все возможные правила, мотоциклист-танцор все же остался невредим и спокойно продолжил свой путь. После просмотра ролика десятки комментаторов с трудом поверили в реальность происходящего.
«Кто-нибудь еще ждал появления выбоин или куска обломков дороги?» — написал один из пользователей.
«О, боже мой, да этот старик псих!» — добавил другой.
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