Власти Италии призвали отменить платный проезд на дорогах

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини обрушился с критикой на компанию-оператора дорожной инфраструктуры страны Autostrade per l’Italia. После обрушения автомобильного моста в Генуе та продолжает взимать плату на некоторых участках трасс.

Особое возмущения политика вызвал тот факт, что несмотря на трагедию оплачивать проезд по автомагистралям приходится даже каретам скорой помощи.

Вице-премьер отметил, что компания-оператор собрала около €3,5 млрдевро за проезд машин по платным дорогам.

«Учитывая катастрофу, они вполне могут на протяжении нескольких недель вообще обойтись без оплаты», — заявил Маттео Сальвини в эфире телеканала Sky TG24.

Политик настоятельно рекомендовал руководство компании отменить плату за проезд по некоторым дорогам, отметив, что ожидает такого решения уже 16 августа.

Автомобильный мост Моранди обрушился 14 августа. Он был одним из крупнейших в Генуе. По уточнённым данным, погибли 38 человек, в том числе трое детей. Несколько сотен местных жителей из-за произошедшего были вынуждены покинуть свои дома.