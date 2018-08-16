НЕФАЗ освоил выпуск нового полуприцепа-рефрижератора

На НЕФАЗе , дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии, освоен выпуск новой модели полуприцепа-рефрижератора, который обеспечивает эффективную перевозку грузов с соблюдением заданного температурного режима.

По данным Торгово-финансовой компании КАМАЗ, полуприцеп-рефрижератор НЕФАЗ-93341-5300314 отличается высокими потребительскими качествами, низкой снаряженной массой и соответствует современным требованиям: выполнен с облегченной рамной конструкцией шасси, оснащен тормозной системой Wabco и комплектом электрооборудования Aspock.

Фургон сделан из металлического каркаса, а стены — из специальных сэндвич-панелей. Толщина боковых стенок — 65 мм, панели пола — 121 мм. Стенки и крыша фургона снаружи и изнутри защищены стеклопластиковыми листами, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол.

Для поддержания заданной температуры в фургоне установлено холодильное оборудование фирмы Thermo King. Температура регулируется с помощью пульта управления, который монтируется на боковой стороне фургона.

Основное преимущество новинки — применение стеклопластика вместо традиционного металла. Стеклопластик более устойчив к агрессивным средам, в частности не подвержен гниению, коррозии, в нем отсутствуют остаточные деформации при ударах.

Сочетание фургона из стеклопластика и облегченной рамы из импортной стали позволило добиться снижения снаряженной массы до 8220 кг, что является одним из лучших показателей в классе.

Премьера нового полуприцепа-рефрижератора состоялась 9 июля в рамках динамического показа новинок КАМАЗа в Казани. Посетители высоко оценили потребительские качества и конструктивные особенности автомобиля.