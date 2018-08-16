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Агрегаторов такси обяжут отчитываться о тарифоорбразовании
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Агрегаторов такси обяжут отчитываться о тарифоорбразовании 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Власти намерены урегулировать работу такси, в частности, прописав в законе понятие «агегаторы» — службы заказа такси, и обязав их отчитываться о тарифоорбразовании. Соответствующие поправки готовят в Госдуме, сообщает Москва 24 со ссылкой на президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова.
Он подчеркнул, что сейчас государство не регулирует тарифы на такси — они формируются агрегаторами, к которым только в Москве подключена большая часть таксистов. При этом, как отметил Юрий Свешников, пассажиры, когда пользуются услугами агрегатора с помощью телефона или смартфона, получают стоимость поездки, но не информацию о стоимости километра и минуты.
"Тариф должен быть обозначен в момент заключения публичного договора фрахтования транспортного средства, заключенного в устной форме. Так написано в уставе автомобильного транспорта, — объяснил Юрий Свешников. — В тот момент, когда пассажир открывает дверцу машины, он должен видеть на передней панели информацию о тарифе — это требование федерального законодательства. Если он соглашается с этими тарифами, а водитель соглашается привезти в пункт назначения, пассажир захлопывает дверцу, и начинается движение — именно в этот момент юридически считается, что этот устный договор заключен".
Теперь в законе может появиться понятие «агрегатор» такси и требования к ним, а также ответственность за их неисполнение. Кроме того, все агрегаторы будут обязаны заключать с перевозчиками агентские соглашения, в которых в обязательном порядке должен быть прописан порядок тарифообразования. Это позволит избежать случаев, когда из-за непогоды или массовых мероприятий тарифы такси резко завышают. По словам Юрия Свешникова, соответствующие поправки могут быть приняты Госдумой до конца года.
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