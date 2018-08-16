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В России хотят массово вводить пешеходные улицы без авто
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В России хотят массово вводить пешеходные улицы без авто 

Daily-Motor 6 часов назад
Фото: Daily-Motor
На профильном сайте РФ появился проект методических рекомендаций для местных органов самоуправления. И если эти нормы утвердят, то в инфраструктуре всех населённых пунктов произойдут разительные изменения, что обязательно затронет и автомобилистов.
Для того, чтобы решить так называемый конфликт пешеходов и автомобилистов, в некоторых районах, в частности, в промышленных зонах и спальных районах будут оборудованы специальные улицы, на которых преимущество будут иметь именно пешеходы. Скорость движения транспорта будет ограничена 20 километрами в час без «нештрафуемых» километров. А пешеходы будут иметь право свободно передвигаться по улице не только в рамках зебры.
На таких улицах отдельное внимание будет уделено наличию урн, лавочек для отдыха, киосков, фонтанов, зон с бесплатным интернетом и прочему. Кроме того, такие улицы будут создаваться только там, где есть привлекательные фасады зданий и нет лишнего шума. В некоторых регионах России нововведение поддерживают, хотя оно и направлено на удовлетворение исключительно пешеходов, сокращая права автомобилистов.
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