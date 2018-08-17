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Движение большегрузов по дорогам Краснодара могут существенно ограничить
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Движение большегрузов по дорогам Краснодара могут существенно ограничить 

За рулем Кубань 5 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Эту тему подняли на брифинге главы города вчера, 16 августа. Евгения Первышова спросили о запрете въезда в Краснодар многотонных грузовиков.
Думаю, такое решение в будущем может быть принято, — ответил мэр Краснодара. — Но для того, чтобы что-то ограничить, надо что-то и построить: пересадочные центры, перехватывающие парковки, объездные дороги.
Глава города подчеркнул, что такое решение потребует больших финансовых затрат.
Решение по данному вопросу будет принято не скоро:
"Посмотрим на те варианты, которые нам предложит по транспортной стратегии Высшая школа экономики. Это все-таки их задача — предложить нам эффективные решения, которые мы в последующем сможем реализовать", — прокомментировал Евгений Первышов.
Он подчеркнул, что проблема большегрузов актуальна не только для Краснодара, но и для всего края, и на уровне региона ей сейчас уделяется повышенное внимание:
«Тонары, которые перевозят грузы больше нормы, давят дороги не только в Краснодаре, но и в других муниципалитетах — как краевые трассы, так и муниципальные, нанося, тем самым, достаточно серьезный ущерб. В этой части будет выстраиваться система, которую разрабатывает министерство транспорта Краснодарского края в части усиления весового контроля и ужесточения требований к перевозчикам грузов».
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