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Росавтодор хочет резко снизить аварийность
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Росавтодор хочет резко снизить аварийность 

Daily-Motor 6 часов назад
Фото: Daily-Motor
Специалисты полагают, что после введения функциональной классификации дорог общего пользования в стране значительно понизится уровень аварийности. В основе этих рассуждений лежит вытекающее из новых правил формирование однородного автомобильного потока.
Новый документ будет устанавливать минимально необходимые требования безопасности к дорогам страны на этапе проектирования или же реконструкции, а также капитального ремонта. При классификации дорог будет учитываться масса факторов, среди которых наличие пешеходных зон, трамвайных путей, количество полос и прочее.
В общей сложности все дороги должны разделить на магистральные, территориальные и местные. Специалисты считают, что введение классификации позволит сэкономить до 10 процентов на строительстве и содержании дорог. В настоящее время документ находится в доработке.
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