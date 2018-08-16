Росавтодор хочет резко снизить аварийность

Специалисты полагают, что после введения функциональной классификации дорог общего пользования в стране значительно понизится уровень аварийности. В основе этих рассуждений лежит вытекающее из новых правил формирование однородного автомобильного потока.

Новый документ будет устанавливать минимально необходимые требования безопасности к дорогам страны на этапе проектирования или же реконструкции, а также капитального ремонта. При классификации дорог будет учитываться масса факторов, среди которых наличие пешеходных зон, трамвайных путей, количество полос и прочее.

В общей сложности все дороги должны разделить на магистральные, территориальные и местные. Специалисты считают, что введение классификации позволит сэкономить до 10 процентов на строительстве и содержании дорог. В настоящее время документ находится в доработке.