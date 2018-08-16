У Лады Веста есть все, что нужно машине

Если вы ищите машину, которая выглядит неброско, которой никто не посмотрит вслед, когда вы проезжаете мимо, о которой никто вас не спросит, сколько она стоит, как быстро ездит и сколько потребляет горючего, которую вы сможете незапертой оставлять перед строительным рынком, не боясь, что ее украдут, если вам хотелось бы иметь машину, которая только машина, а не супермаркет электроники, напичканный «опциями», то такая у меня для вас есть: это « Лада ».

«Лада»? Это не те ли машины из Румынии, спросите вы, которые рекламируют в таком забавном телеролике, где в конце говорят: «Эта машина — статусный символ для всех, кому статусные символы не нужны»?

Нет, вы говорите о «Даче». Но все равно мыслите в правильном направлении. «Дача» относится к французскому концерну « Рено » и вот уже несколько лет предлагает на европейском рынке простые, но вполне приличные автомобили значительно дешевле сопоставимых моделей других марок.

У «Дачи» есть даже автомобиль категории SUV, базисная версия которого стоит меньше 12 тысяч евро. Выгодная покупка для людей, которых не интересует вопрос, за сколько можно будет продать машину через пару лет, и которые будут ездить на ней, пока она не развалится.

В этот «нижний ценовой сегмент» хочет войти и «Лада» — с помощью «Рено». Французы с 2008 года имеют долю в материнском концерне. То есть, «Лада» — это француженка, произведенная в России. А кто в юности ездил на французских машинах, например, на «Дофине» или на «Р4» от «Рено», тот согласится, что французские машины стали значительно лучше — просторнее, мощнее и безопаснее. Но это сейчас можно сказать обо всех других автомобилях и поэтому значения не имеет.

Для того чтобы испытать «Ладу» в повседневной жизни, мы в час пик сначала отправились в «Зеленую лампу» на Уландштрассе, где меню такое же типичное для России, как ливерный паштет для Баварии. Например, там значится «селедка под шубой» и дается пояснение «селедочный салат со свеклой, картофелем и овощами, выглядит как торт, но соленый и пикантный на вкус».

Тут есть блины, пельмени, вареники, борщ, суп из лесных грибов и грузинская запеканка с баклажанами. А из напитков предлагается лимонад из трав «Восток», который «имеет вкус ясного утра в русском лесу». И все это в центре Берлина.

Ресторан «Зеленая лампа», узнаем мы между делом, существовал в Санкт-Петербурге в начале XIX-го века. Там любили бывать дворянские семьи и известные поэты, в том числе Александр Пушкин. Он приезжал, конечно, не на «Ладе», а на извозчике. Но блины и борщ были точно такими же.

Мы продолжаем нашу поездку. У « Лады Веста » есть все, что нужно машине. Гидроусилители руля и тормозов, большой багажник, который, откинув спинку заднего сиденья, можно сделать еще больше, обогреваемые сиденья, электрические стеклоподъемники и зеркала заднего вида с электрической регулировкой.

Для семьи с двумя-тремя детьми она — идеальное средство передвижения. Эстеты, наверное, пожалуются на недостаток благородных материалов в салоне, но зато для сидений не нужны чехлы.

Как человек, привыкший ездить медленно, которому все равно, нужно ли машине больше или меньше минуты, чтобы разогнаться с нуля до 100 километров, я мощностью «Лады» доволен. Мотор работает тихо, даже полностью отжав газ, можно слушать Мусоргского или Чайковского. Или рассказы Владимира Каминера (немецкий писатель российского происхождения. Главные темы его книг — феномен мультикультурализма и советское прошлое России — прим. переводчика).

Приятно также, что машина традиционно заводится ключом, хотя зажигание срабатывает не всегда с первого раза. Зато кондиционер работает идеально, даже при температуре на улице под 40 градусов. Никогда это не было так важно, как в этих дни глобального потепления.

Мы отправляемся в «Россию», что у вокзала Шарлоттенбург городской железной дороги. Перед супермаркетом паркуются автобусы, курсирующие по маршруту железной дороги, потому что там опять возникли какие-то проблемы. Внутри магазина персонал заполняет товарами полки.

Вопреки всем санкциям, российские товары поступают сюда без проблем. Сыр и печенье, пироги и консервы, колбаса и водка, в том числе и в бутылках в виде автомата Калашникова по ударной цене в 100 евро. Чтобы купить, нужно разрешение на ношение оружия? «Нет, если вы старше 18 лет», — отвечает продавщица.

«Россия» открыта круглосуточно 365 дней в году. Основанный русскими эмигрантами в 90-е годы магазин обслуживает русских клиентов, получающих тут все, о чем они только слышали. И чем позже время, тем больше здесь покупателей.

Делать пробную поездку на новенькой машине в принципе абсурдно. Это имеет смысл, когда машине год или два. Здесь, как и в человеческих отношениях, нужно время, чтобы проверить их прочность. Ведь то, что во время медового месяца воспринимается как звон колоколов, может позже оказаться разболтавшимися креплениями. Или лопнувшей выхлопной трубой.

Правда, я вот уже полчаса спрашиваю себя, почему пряжки ремней безопасности расположены так, что их трудно найти. А при первой парковке я заметил, что радио перестает работать, когда включаешь заднюю передачу. Это так должно быть? И если да, то почему?

Но если не обращать внимания на такие мелочи, то «Лада Веста» — это честный автомобиль. Его делали не для того, чтобы он выигрывал на конкурсах автомобильной красоты или на многокилометровых ралли, а для того, чтобы ездить на нем на работу, на природу или на игру в кегли.

Для того чтобы достойно закончить этот день, мы едем к советскому памятнику на улице 17-го июня, напоминающему о победе Красной Армии в битве за Берлин в 1945 году. Два танка Т-34, как бы охраняющие памятник, похожи на модели «мэтчбокс», но они настоящие.

Но точно этого знать нельзя. Возможно, и наша «Лада» была когда-то гусеничной машиной с пушкой, а затем возродилась в виде автомобиля-универсала.