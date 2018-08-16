Проект резкого снижения смертности на дорогах внесли в правительство РФ

Приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призванный кардинально снизить смертность на автотрассах России в период с 2018 по 2024 годы, внесен 15 августа на рассмотрение правительства страны. Об этом сообщила «Газета.ru».

С предварительным вариантом документа можно ознакомиться на сайте Минтранса . Согласно указу главы государства к 1 октября проект будет вынесен на обсуждение Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Проект предполагает увеличение с 43,1 до 50,9% доли автодорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям. В городских агломерациях этот показатель должен вырасти с 42 до 85%.

Количество мест концентрации аварийно-опасных участков с постоянными ДТП должен быть снижен в два раза. Самой важной задачей проекта станет планомерное снижение количества погибших в дорожных авариях с 13 на 100 тысяч человек до четырех к 2024 году.