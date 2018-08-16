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Проект резкого снижения смертности на дорогах внесли в правительство РФ
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Проект резкого снижения смертности на дорогах внесли в правительство РФ 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призванный кардинально снизить смертность на автотрассах России в период с 2018 по 2024 годы, внесен 15 августа на рассмотрение правительства страны. Об этом сообщила «Газета.ru».
С предварительным вариантом документа можно ознакомиться на сайте Минтранса. Согласно указу главы государства к 1 октября проект будет вынесен на обсуждение Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.
Проект предполагает увеличение с 43,1 до 50,9% доли автодорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям. В городских агломерациях этот показатель должен вырасти с 42 до 85%.
Количество мест концентрации аварийно-опасных участков с постоянными ДТП должен быть снижен в два раза. Самой важной задачей проекта станет планомерное снижение количества погибших в дорожных авариях с 13 на 100 тысяч человек до четырех к 2024 году.
Документ обязывает МВД и Минтранс до конца 2019 года разработать правовые акты, усиливающие ответственность за наиболее опасные правонарушения в области безопасности дорожного движения.
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