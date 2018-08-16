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Саратовец вышел на проспект Строителей с пикетом против размеров транспортного налога
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Саратовец вышел на проспект Строителей с пикетом против размеров транспортного налога 

Свободные новости 4 часа назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 16 августа, в Ленинском районе Саратова пожилой мужчина устроил на проспекте Строителей одиночный пикет, сообщается в группе «Типичный Саратов» социальной сети «ВКонтакте».
Пикетчик встал на пешеходном переходе у газона, разделяющего полосы движения проспекта в районе 75-й школы. На ограждение он повесил плакат в том числе с надписью: «Подняли акцизы на бензин — снизьте налог на транспорт!». У мужчины, судя по фото очевидца, были и другие лозунги, однако на снимке их полного текста не видно. Какой-либо политической символики на протестующем также не заметно.
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