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«Гнём диски, пробиваем колёса»: улица Завокзальная стала ловушкой для водителей из-за глубоких ям
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«Гнём диски, пробиваем колёса»: улица Завокзальная стала ловушкой для водителей из-за глубоких ям 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Участок дороги на улице Завокзальной напротив дома № 4 этим летом разрушился настолько серьёзно, что стал непреодолимым для автомобилей.
— Состояние дороги здесь просто отвратительное, — рассказал местный житель Андрей Мещерский. — Мы гнём диски, пробиваем колёса и оставляем бамперы в этих ямах, которые после дождя не видно под огромной лужей, глубиной 40–50 сантиметров. Вода никуда не уходит. Даже в жару эта лужа может сохраняться неделю и более!
По словам мужчины, после жалоб на разрушенную дорогу в администрацию Екатеринбурга, на проблемный участок несколько раз приезжали дорожные рабочие. Вот только толку от этого не было никакого: «Они просто сыпали в эти ямы мелкий щебень. Через полтора-два дня его вымывало из ям колёсами машин, и помимо провалов на дороге появлялись ухабы! С каждым таким ремонтом становилось только хуже.
В администрации Железнодорожного района подтвердили, что в курсе дорожной проблемы. Но решить её быстро не получится. Дело в том, что на этом участке не работает ливневая канализация, делать капитальный ремонт проезжей части бессмысленно.
— Сейчас мы действительно предпринимаем временные меры, засыпая ямы асфальтовой срезкой, — рассказал руководитель Александр Плещев. — После того как будет решён вопрос с водоотводом, мы зайдём на этот участок, чтобы сделать ремонт с асфальтовым покрытием. Если мы начнём работы сейчас, асфальт просто размоет.
Плещев также добавил, что проблему на Завокзальной усугубляет большой поток грузового транспорта, который ездит на местные предприятия. В частности — на овощебазу № 4.
Ещё одним кошмаром для водителей в Екатеринбурге является улица Турбинная, где также есть огромные выбоины. Но ремонтировать дорогу в этом году не будут.
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