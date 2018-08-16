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«ГМС Ливгидромаш» оштрафовали за руку под прессом
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«ГМС Ливгидромаш» оштрафовали за руку под прессом 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
За нарушения трудового законодательства должностные лица АО «ГМС Ливгидромаш» и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов, сообщает государственная инспекция труда в Орловской области.
На предприятии произошло несчастье. Пострадала одна из сотрудниц — штамповщик кузнечно-заготовительного цеха. Женщине прессом зажало правую кисть. Она закричала. На выручку бросились коллеги, наладчики подняли пресс и освободили конечность. Пострадавшая была передана медикам для оказания помощи.
Проверяющие пришли к выводу, что при должной осмотрительности и строгом соблюдении трудового законодательства травмирования не произошло бы.
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Сообщение «ГМС Ливгидромаш» оштрафовали за руку под прессом появились сначала на РИА 57.
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