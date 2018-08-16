«ГМС Ливгидромаш» оштрафовали за руку под прессом

За нарушения трудового законодательства должностные лица АО «ГМС Ливгидромаш» и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов, сообщает государственная инспекция труда в Орловской области.

На предприятии произошло несчастье. Пострадала одна из сотрудниц — штамповщик кузнечно-заготовительного цеха. Женщине прессом зажало правую кисть. Она закричала. На выручку бросились коллеги, наладчики подняли пресс и освободили конечность. Пострадавшая была передана медикам для оказания помощи.

Проверяющие пришли к выводу, что при должной осмотрительности и строгом соблюдении трудового законодательства травмирования не произошло бы.

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