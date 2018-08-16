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Неизвестные выкинули из окна многоэтажки в Красноярске мусор на чужой джип
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Неизвестные выкинули из окна многоэтажки в Красноярске мусор на чужой джип 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Очевидцы опубликовали в социальных сетях снимки с места инцидента на улице Мартынова в Красноярске. Неизвестные выбросили из окна многоэтажки пакеты с мусором аккурат на припаркованный внизу внедорожник.
Источник фото: vk.com/kraschp
Источник фото: vk.com/kraschp
На кадрах видно, что пакета было три, и в двух, вероятнее всего, были стеклянные бутылки, которые при падении разбились в мелкую крошку. Они же повредили лобовое стекло иномарки.
Интернет-пользователи не поскупились не гневные комментарии в адрес «дружелюбных» соседей, а заодно предположили, что таким образом, возможно, кто-то хотел отомстить владельцу джипа. Причиной могла быть неудачная парковка или личная неприязнь.
Люди в результате происшествия не пострадали.
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