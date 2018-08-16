Волгоградец накопил штрафов в половину стоимости своей машины

В Советском районном отделе судебных приставов в Волгоградской области насчитали 12 исполнительных документов в отношении нарушителя правил дорожного движения — жителя Волгограда. Общая сумма штрафов составила 16302 рубля.

Являться к судебному приставу-исполнителю должник не желал. Вероятно надеялся, что пронесет.

«После разъяснения последствий неуплаты долга государственный служащий подверг описи и аресту транспортное средство автолюбителя, предварительно оценив старенький ВАЗ , который неоднократно превышал разрешенную скорость на дорогах Волгограда и области, в 32 тысячи рублей», — рассказали «360» в региональной Службе судебных приставов.

После действий приставов должник принял решение не тянуть с оплатой штрафов. Все задолженности им были погашены в полном объеме в течение суток.