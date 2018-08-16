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В Саратове обнаружили старушку, которая думает, что находится в Балакове
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В Саратове обнаружили старушку, которая думает, что находится в Балакове 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Заводском районе Саратова рядом с домом №13 на 5-ом Динамовском проезде местные жители обнаружили дезориентированную пожилую женщину. Пенсионерка смогла рассказать саратовцам только о том, что она из Балакова, и назвать своё имя и фамилию — Лидия Лисина. К тому же, как сообщают очевидцы, старушка уверена, что на данный момент она находится именно в Балакове. Об этом горожане сообщили в сообществе «Саратов онлайн» социальной сети «Вконтакте».
На место прибыла бригада «скорой помощи». Медики госпитализировали женщину в лечебное учреждение. По предварительным данным, её повезли в психиатрическое отделение.
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