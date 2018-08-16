Самокаты, лонгборды и роллерсерф: на чем любят кататься жители столицы

Лето подходит к концу, но до сезона лыж и сноубордов всё-таки ещё далеко. Настолько, что можно успеть вдоволь накататься на велосипедах и роликах по сухому асфальту (ну, или плитке).

Для тех, кому наскучили привычные средства передвижения, и хочется чего-то новенького, столичные парки предлагают взять в прокат множество альтернативного транспорта. Читайте, знакомьтесь, присматривайтесь и ай-да на прогулку с ветерком. А там, глядишь, прикупите к весне нового колёсного друга.

Электросамокат

Удобный, маневренный, экологичный. Фактически это привычный всем самокат, но для ленивых. От старшего брата отличается наличием электрического мотора, который сделает всю работу за своего хозяина. Развивает скорость до 20 км/ч, аккумулятора хватает приблизительно на 15-20 км. Заряжается от обычной розетки за +/— 6 часов. Средний вес взрослых моделей — 15-20 кг, детских — 6-13. Компактная конструкция чаще всего легко складывается и не занимает много места в багажнике автомобиля или в автобусе. При выборе прибора стоит обратить внимание на грузоподъёмность, мощность движка (от 500 до 800 Вт) и ёмкость источника питания. Чем мощнее аппарат, тем он тяжелее.

Главное преимущество перед другими механизированными «коллегами» типа гироскутеров и сегвеев — возможность езды без подзарядки. Села батарея? Не беда! Без проблем доберётесь до дома классическим способом, а увесистый транспорт не придётся тащить на себе.

Приятная новость: этой весной в столице открылся прокат электросамокатов, аналогичный быстро полюбившемуся горожанам каршерингу. Регистрируетесь в системе через сайт или мобильное приложение, находите ближайшую к вашему текущему местоположению точку и бронируете. Затем вам нужно в течение 20 минут предъявить сотруднику полученный номер и документ, удостоверяющий личность. И всё — прощай пробки! Возврат — до 23.00 в любой из пунктов, находящихся в зоне действия программы.

Интересно, что подобные проекты существуют лишь в некоторых городах США, Германии и Сингапуре. Взять электросамокат в аренду можно в Строгино, Крылатском, Раменках, Кунцево, а также в районах Проспект Вернандского и Ломоносовский.

Лонгборд

Доска на колёсах для скоростного катания. От скейтбордов отличается удлинённым корпусом, формой и предназначением. Размер лонгборда составляет обычно около метра. Увеличенные колёса и широкая база обеспечивают устойчивость и безопасность при быстрой езде. Были в почёте у американских экстремалов 50-х годов, но затем уступили место скейтам, на которых лучше удавались различные головокружительные трюки. С приходом двухтысячных вернулись на пик популярности благодаря многообразию видов, среди которых каждый найдёт себе товарища по душе:

Surf Style

Доски этого типа могут достигать 3-х метров в длину. На такой можно запросто отдохнуть после тренировки или даже прокатиться дуэтом. Смотрится очень внушительно и приковывает взгляды, но требует больших пространств и занимает много места при хранении и транспортировке. Её плавные движения напоминают пируэты серферов на волнах, за что данный тип особо любим поклонниками этого вида спорта.

Лонгборд-круизёр

Пожалуй, самая популярная модель лонгов размером от 75 до 130 см, которую выпускают большинство брендов. Понравится как профи, так и начинающим. Компактная и лёгкая, идеально подходит для жизни в большом городе и маленькой квартире. Её удобно брать с собой, чтобы добраться до нужного места, не нарушив спокойствия соседей по общественному транспорту. Продаётся во всех специализированных магазинах и отличается огромным выбором расцветок и материалов.

Слайды

Необычная, загнутая по краям модель длиной от 90 до 100 см. Пригодится спортсменам для оттачивания трюков в специальных парках.

Слалом

Наиболее короткий из лонгов (всего 60-70 см). Жёсткий и маневренный. Хорошо подходит опытным ездокам для перемещения по улицам в условиях большого скопления людей. Травмоопасен на высоких скоростях.

Speedboard

Даунхилл или доска для скоростного спуска с горы. Её отличает жёсткая дека, увеличенные колёса и особая стабилизирующая подвеска. Только для самых смелых райдеров. Требует специального защитного снаряжения.

Спорт — это прекрасно, но человечество изо всех сил стремиться к экономии усилий, и выпускает всё новые и новые устройства, облегчающие жизнь. Так был придуман электролонгборд. Современные моторизированные доски имеют сравнительно небольшой вес и так же удобны как предшественницы. Их часто критикуют за потерю особого духа, присущего классическим вариантам, но, если вам нужно техничное и беспробочное средство передвижения, электрический борд станет отличным решением для столичных улиц.

Где покататься на лонгбордах?

В Москве достаточно парков, приспособленных для катания на лонгах. К наиболее популярным местам, где регулярно собирается большое количество единомышленников, можно отнести ПКиО им. Горького, Сокольники, ВДНХ, Воробьёвы Горы и, конечно же, «Поклонка», где, собственно, всё и начиналось.

Роллерсерф

Представляет собой доску на двух или четырёх колёсах, вращающихся вокруг своей оси. Этот вид спортинвентаря состоит из двух соединённых между собой площадок, на которых и предстоит балансировать любителю экстрима. Это своего рода гибрид между скейтбордингом и роликовыми коньками. Выдерживает нагрузку до 120 кг, идеален для всестороннего физического развития детей старше 8 лет. Различают 2 разновидности: с двумя платформами, соединёнными пружиной или с одной монолитной. Говорят, что научиться кататься на таком приспособлении не составляет особого труда даже для юных спортсменов. Ноги следует согнуть в коленях, пятки должны немного свисать, а тело — быть расслабленным. Торможение осуществляется поворотами. Выбор ведущей ноги стоит делать на ровной поверхности. Всё! Пора переходить от теории к практике. Главное — позаботьтесь о комплекте качественной защиты.