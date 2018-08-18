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В Подольске завершили ямочный ремонт дорог на Садовой улице
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В Подольске завершили ямочный ремонт дорог на Садовой улице 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска на Садовой улице заделали ямы по просьбе жителя, обратившегося на портал «Добродел».
Житель обратился на интернет-портал «Добродел» с просьбой заделать ямы на Садовой улице возле дома 12/7.
Заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов рассказал, что в рамках заключенного муниципального контракта на «Выполнение работ по содержанию и ремонту автодорог общего пользования местного значения», которые находятся в границе микрорайона Львовский, ямочный ремонт выполняет подрядная организация ООО «Эко-Надежда».
Иванов также добавил, что ямочный ремонт по данному адресу завершен.
Ранее сообщалось, что более 28 тысяч жителей Московской области внесли предложения по ремонту и благоустройству дорог на следующий год на портале «Добродел». Всего поступило порядка 177 тысяч предложений.
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