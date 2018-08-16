Corvette Z06 напрокат? Hertz позволяет!

Это тот гоночный автомобиль, который хочешь, но не можешь себе позволить. Теперь зато его позволено брать напрокат.

Если вы давно влюблены в Corvette Z06, но не можете позволить себе отдать за него 80 000 долларов, бегите к Hertz. Компания по прокату автомобилей передаст ключи от одного из 100 крутых «Корветов», все из которых имеют жёлтую окраску с чёрными полосками, чтобы соответствовать корпоративной цветовой гамме конторы. Почему же именно сотня экземпляров? Просто Hertz как раз празднует столетний юбилей!

В моторе этого спорткара 650-лошадиных сил. Удивительно, но арендовать машину получится всего за 199 долларов в день. Это вполне дёшево для такого аппарата. Важно, что в эту сумму не входит страховка. А она очень даже нужна!

Но не спешите столь сильно радоваться, ибо только в 14 крупных аэропортах по всей территории Соёдиненных Штатов авто позволено взять напрокат.