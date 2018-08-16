Открыть дорогу на Высокогорье планируют уже завтра

— Дорожные службы работают без выходных. Открытие проезда назначили на 15 августа, если не случится никаких форс-мажоров, и погодные условия не помешают ремонтным работам, — уточнила собеседница портала 75.RU. Напомним, что 26 июля по дороге на Высокогорье в Чите сошёл оползень. Восстановительные работы здесь планировалось провести в несколько этапов — заменить перенасыщенный водой скальник и сделать насыпь из крупнообломочного грунта. С момента оползня добраться до Высокогорья на автомобиле нельзя было почти 20 дней.

Фото пресс-службы министерства территориального развития Забайкальского края