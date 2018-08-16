Власти Тулы организовали подвоз воды жителям из-за аварии на водопроводе

ТАСС , 16 августа. Власти Тулы организовали подвоз питьевой воды жителям района, оставшегося без водоснабжения из-за крупной аварии на водоводе. Об этом в сообщила пресс-служба городской администрации.

Авария на водоводе диаметром 1000 мм в районе деревни Анишино Пролетарского округа произошла около 16:30 16 августа. В результате без воды осталась треть населения Тулы — более 160 тыс. человек.

"В настоящее время осуществляется подвоз воды в Медсанчасть № 9, с 23:00 раздача питьевой воды будет осуществляться на ул. Бондаренко, 23 (около хоккейной коробки)", — уточнили в пресс-службе.

Повреждения на водоводе устраняют две аварийные бригады АО «Тулагорводоканал». Возобновить водоснабжение планируется к девяти утра 17 августа.