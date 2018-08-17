Убойная вечеринка: девушки, веселясь, разбили чужую машину

А это Киров, друзья, и местные девушки знают, как отлично провести время.

Камеры видеонаблюдения в подъезде жилого дома — а также те, что были установлены снаружи на парковке — засняли, как нетрезвые девушки выходят на улицу, а затем начинают разбивать чужую машину.

Чья это была машина — неизвестно. Вероятно, что сами девушки не знали владельца и выбрали авто по принципу «ближайшее к подъезду». Сначала они пытались сбить боковые зеркала ногами, а потом и вовсе залезли на крышу и начали танцевать на ней.

К сожалению, неизвестно, как разворачивалась дальше эта история. Но скорее всего данные видеокамеры лягут в основу полицейского расследования порчи имущества.