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Убойная вечеринка: девушки, веселясь, разбили чужую машину
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Убойная вечеринка: девушки, веселясь, разбили чужую машину 

Авторамблер 8 часов назад
Фото: Авторамблер
А это Киров, друзья, и местные девушки знают, как отлично провести время.
Камеры видеонаблюдения в подъезде жилого дома — а также те, что были установлены снаружи на парковке — засняли, как нетрезвые девушки выходят на улицу, а затем начинают разбивать чужую машину.
Чья это была машина — неизвестно. Вероятно, что сами девушки не знали владельца и выбрали авто по принципу «ближайшее к подъезду». Сначала они пытались сбить боковые зеркала ногами, а потом и вовсе залезли на крышу и начали танцевать на ней.
К сожалению, неизвестно, как разворачивалась дальше эта история. Но скорее всего данные видеокамеры лягут в основу полицейского расследования порчи имущества.
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