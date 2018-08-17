Количество камер на дорогах РФ увеличат вдвое к 2024 году 

До 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое, рассказали в «Известиям» Минтрансе. В ведомстве также планируют менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как это правильно делать. Разработкой стандарта занимается Госавтоинспекция. Как рассказали Авторадио в ГИБДД, инспекторы настаивают на том, чтобы комплексы фото и видео фиксации устанавливались только в местах, где есть очаги аварийности. Сейчас на российских дорогах свыше 9 тыс. таких камер.