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Количество камер на дорогах РФ увеличат вдвое к 2024 году
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Количество камер на дорогах РФ увеличат вдвое к 2024 году 

Авторадио 5 часов назад
Фото: АПИ Урал
До 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое, рассказали в «Известиям» Минтрансе. В ведомстве также планируют менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как это правильно делать. Разработкой стандарта занимается Госавтоинспекция. Как рассказали Авторадио в ГИБДД, инспекторы настаивают на том, чтобы комплексы фото и видео фиксации устанавливались только в местах, где есть очаги аварийности. Сейчас на российских дорогах свыше 9 тыс. таких камер.
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