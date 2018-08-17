На улице Данилы Зверева людям приходится запрыгивать в автобусы из-за натянутой у остановки верёвки

В Екатеринбурге ремонтируют тротуар у остановки « Данилы Зверева », через которую транспорт проходит в сторону улицы Ирбитской. Вот только из-за проводимых ремонтных работ людям стало очень сложно попадать в автобусы. Для этого приходится перепрыгивать через верёвку, которую рабочие оставили натянутой.

Об этом E1.RU накануне вечером сообщила читательница Елена. Женщина также прислала видео, на котором видно, что просто так с остановки к дороге не сойти.

— Это остановка Данилы Зверева. В автобус приходится запрыгивать, — написала Елена, добавив, что возле остановочного комплекса работы уже не велись и никого из рабочих не было.

В мэрии пояснили, что работы у остановки начались совсем недавно и все неудобства должны устранить уже сегодня.

— Приносим свои извинения за неудобства. Сегодня же донесём информацию до подрядчика, чтобы они учли, что по дорогам ходят люди и исправили всё, — заявил помощник по взаимодействию со СМИ замглавы Администрации Евгения Архипова Василий Амбалов.

Напомним, что улица Данилы Зверева включена в список тех, которые должны отремонтировать до декабря этого года. Всего на ремонт трёх улиц уйдёт 52 миллиона рублей.

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