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На улице Данилы Зверева людям приходится запрыгивать в автобусы из-за натянутой у остановки верёвки
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На улице Данилы Зверева людям приходится запрыгивать в автобусы из-за натянутой у остановки верёвки 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге ремонтируют тротуар у остановки «Данилы Зверева», через которую транспорт проходит в сторону улицы Ирбитской. Вот только из-за проводимых ремонтных работ людям стало очень сложно попадать в автобусы. Для этого приходится перепрыгивать через верёвку, которую рабочие оставили натянутой.
Об этом E1.RU накануне вечером сообщила читательница Елена. Женщина также прислала видео, на котором видно, что просто так с остановки к дороге не сойти.
— Это остановка Данилы Зверева. В автобус приходится запрыгивать, — написала Елена, добавив, что возле остановочного комплекса работы уже не велись и никого из рабочих не было.
В мэрии пояснили, что работы у остановки начались совсем недавно и все неудобства должны устранить уже сегодня.
— Приносим свои извинения за неудобства. Сегодня же донесём информацию до подрядчика, чтобы они учли, что по дорогам ходят люди и исправили всё, — заявил помощник по взаимодействию со СМИ замглавы Администрации Евгения Архипова Василий Амбалов.
Напомним, что улица Данилы Зверева включена в список тех, которые должны отремонтировать до декабря этого года. Всего на ремонт трёх улиц уйдёт 52 миллиона рублей.
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