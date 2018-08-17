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К 2024 году в России в два раза увеличится количество камер на дорогах
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К 2024 году в России в два раза увеличится количество камер на дорогах 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
До 2024 года планируется увеличение в два раза количества комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах. Об этом стало известно газете «Известия» по сообщению Министерства транспорта.
Кроме того, в ведомстве намерены изменить расположение камер и написать отдельную методику о том, как это грамотно и правильно делать.
Увеличение количества дорожных камер предусмторена в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которую направили в регионы с письмом за подписью замминистра транспорта Николая Асаула.
На данный момент на дорогах России размещено свыше 9 тысяч комплексов фотовидеофиксации. Согласно планам Минтранса, число камер на дорогах будет расти поэтапно. К концу 2019 года их должно стать больше на 11%, 2020-го — на 33%, 2023-го — на 88%.
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