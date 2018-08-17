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СМИ: В России предложили увеличить число камер на дорогах
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СМИ: В России предложили увеличить число камер на дорогах 

RT на русском 2 часа назад
В России предложили увеличить количество камер на дорогах, сообщают «Известия».
В настоящее время на трассах более 9 тыс. комплексов фотовидеофиксации. По планам Минтранса, к концу 2019 года их число должно увеличиться на 11%, 2020-го — на 33% (от нынешнего количества), 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%.
К концу 2024-го камер будет больше в два раза по сравнению с сегодняшним показателем.
В Минтрансе также заявили, что к 2019 году планируется разработать методику динамического перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
Такие технологии уже используются. К примеру, в ряде регионов есть микроавтобусы с камерами. Также в некоторых субъектах время от времени переносят комплексы фотовидеофиксации на новые места, а на старых ставят муляжи.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить скорость сегвеев, гироскутеров, а также моноколёс.
RT на русском: последние новости
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