СМИ: В России предложили увеличить число камер на дорогах

В России предложили увеличить количество камер на дорогах, сообщают «Известия»

В настоящее время на трассах более 9 тыс. комплексов фотовидеофиксации. По планам Минтранса , к концу 2019 года их число должно увеличиться на 11%, 2020-го — на 33% (от нынешнего количества), 2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%.

К концу 2024-го камер будет больше в два раза по сравнению с сегодняшним показателем.

В Минтрансе также заявили, что к 2019 году планируется разработать методику динамического перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Такие технологии уже используются. К примеру, в ряде регионов есть микроавтобусы с камерами. Также в некоторых субъектах время от времени переносят комплексы фотовидеофиксации на новые места, а на старых ставят муляжи.