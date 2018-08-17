Чисто проверить: тестируем челябинские мойки самообслуживания и разбираемся в плюсах и минусах

Во всех районах Челябинска растут как грибы после дождя автомоечные точки самообслуживания. Скорость распространения этого бизнеса можно сравнить с магазинами разливного пива и ларьками с шаурмой. И это объяснимо — спрос в городе есть, автомобилей много, а заводы добавляют работы, покрывая машины налётом еженочно. В будний день даже в девять утра на одной из таких автомоек на северо-западе не оказалось ни одного свободного бокса. В причинах популярности корреспонденты 74.ru разбирались на собственном опыте, изучив плюсы и минусы бюджетного формата.

Так автомобиль выглядел до мойки

На обычной мойке помывка среднестатистического седана будет стоить 250–300 рублей. Можно найти акции и купоны и за те же деньги получить ещё и чистку салона, но на положение дел это в целом не влияет. А на мойке самообслуживания водители сами определяют, во сколько им обойдутся водные процедуры, опытные пользователи умудряются ограничить траты 40 рублями. Для эксперимента мы отправились на одну из таких точек в Тракторозаводском районе и протестировали, насколько качественно и дешево можно отмыть свою машину самостоятельно. (Спойлер — результаты помывки нас не удовлетворили).

Шланг немного мешался во время мойки машины

Точка самообслуживания обычно рассчитана на пять–шесть клиентов одновременно. Каждый бокс — две стены и крыша — оборудован приёмником для денег, автоматом с режимами мойки, водомётом высокого давления, креплениями для ковриков и инструкцией, как мыть правильно. Режимов пять: предварительная мойка, основная, ополаскивание, воск, блеск и сушка. Пройдёмся по порядку.

Блок управления и купюроприёмник, всё очень наглядно

Предварительная мойка

На этом этапе мы размягчаем въевшуюся грязь, стараясь не повредить лакокрасочное покрытие. Помогает нам в этом химия или активный шампунь, как написано на автомате. Поливать нужно всю машину сверху вниз, держа пистолет на расстоянии 20 сантиметров от автомобиля. По задумке, должно хватить 40–60 секунд.

Основная мойка

Вода подаётся горячая с пеной и микрогранулами под приличным давлением. Заявляется, что оно составляет 120 бар, но проверить это затруднительно. Во время этого режима мы должны сбить всю грязь. Рекомендуется мыть горизонтальными движениями с расстояния 25 сантиметров. Опытные самомойщики отводят на основную мойку 100–120 секунд.

Ополаскивание

Здесь вода подаётся уже холодной и под меньшим давлением. Смываем пену, можно без фанатизма, впереди у нас будут ещё два этапа, во время которых мы сможем исправить огрехи. Ополоснуть машину можно в течение минуты.

Воск

Чистая, блестящая на солнце машина и стоит дороже. Эту простую истину знают все, кто сталкивался с продажей автомобиля. А за блеск отвечает именно воск, он же позволяет дольше сохранять транспорт чистым. Кроме того, он должен защищать лакокрасочное покрытие от химических реагентов, что особенно актуально зимой. Нанесение воска должно занять у вас 50–60 секунд, вот только остаются вопросы, насколько качественно это выйдет.

Блеск и сушка

Одна из самых долгих процедур — две минуты. Поливаем машину деминерализованной водой, содержащей особые вещества, отвечающие за быстрое высыхание поверхности. Заявляется, что после этого машину тряпкой можно не вытирать, но эта фраза вызывает огромный скепсис. Все автомобилисты сразу после мойки останавливаются и убирают капли вручную, чтобы на кузове и на стекле не оставалось разводов.

Для мойки ковриков есть специальные держатели

Засохшую грязь сбить было не так просто — не хватало напора

Весь процесс тестирования мойки самообслуживания мы снимали на видео и транслировали в группу 74.ru во «ВКонтакте». И теперь, полагаясь на этот опыт, ставим оценки сервису. Для наглядности они будут в виде известных актрис, моющих автомобили.

Скорость

Поскольку мы впервые пользовались мойкой самообслуживания и ещё много говорили при этом, в заявленные временные рамки не влезли от слова «совсем». И всё равно процедура оказалась на порядок быстрее, чем на классической автомойке. Мы попробовали все режимы, ушло на это около 12 минут. Пять Кэмерон Диаз из пяти.

Цена

Наша нерасторопность стоила нам 200 рублей. За эти же деньги можно было повернуть на тридцать метров пораньше, заехать на обычную автомойку и почитать книгу, выпить кофе, пока кто-то другой надраивает твой автомобиль. В то же время мужчина в боксе по соседству потратил всего 40 рублей на помывку. Он рассказал, что предварительно покрывает машину химией, которая улучшает качество мойки и очень оперативно её смывает.

Другой автомобилист тоже оказался гораздо оперативнее нас. Он заехал на немецком кроссовере позже, чем мы, а выехал раньше. Так что, имея опыт и сноровку, на мойке самообслуживания можно хорошо сэкономить. Но, если вы по природе своей вдумчивы и нерасторопны, это не ваш вариант. Кроме того, не стоит думать, что такие сервисы для бедных — пока мы снимали видео, помыться заезжали как бюджетные седаны, так и внедорожники премиального класса. Три Лив Тайлер из пяти.

Качество

А вот это слабая сторона таких сервисов самообслуживания. В погоне за скоростью качество помывки начинает страдать. Это можно было бы также списать на неопытность, но мыли мы тщательно и по нескольку раз каждый элемент, а после мойки протёрли автомобиль тряпкой, и она почернела. Кроме того, налипшую грязь сбить было не совсем просто — не хватало напора. Также читатели жаловались на белые разводы, но мы с такой проблемой не столкнулись.

А ещё на такой мойке затруднительно прибраться внутри, можно только коврики помыть. Понятно, что сервис и не предполагает комплексной мойки, но можно было что-то придумать. Итого две Джессики Симпсон из пяти.

Удобство

Солнечным летним утром помыть машину самому иногда даже приятно. Но, разумеется, сидеть на диване, пока её натирает кто-то другой, в разы удобнее. Иное дело — слякотная осень или стужа зимой. Руки мёрзнут, стёкла и замки леденеют, а в голове придумываются всё новые эпитеты по поводу решения помыть машину самому. Ещё и есть риск намочить или замарать одежду. Но есть и огромный плюс — они работают 24 часа в сутки. Когда нужно, тогда и моетесь, не подстраиваясь под расписание. Оценка — две Софи Монк из пяти.

Популярность

Пока мы находились на автомойке самообслуживания, свои машины там успели освежить порядка десяти горожан. При этом нет необходимости записываться, ждать в очереди. Всё очень оперативно. И та же картина в целом по городу. Практически в любое время суток кто-нибудь да моется. Популярность велика и продолжает расти, ведь для Челябинска это сравнительно свежий формат. Четыре Анны Фэррис из пяти.

Соседняя классическая автомойка тоже не простаивала без клиентов

Итого, что мы имеем в сухом остатке? Мойки самообслуживания — живой и очень востребованный в Челябинске формат. При навыках и сноровке они позволяют значительно экономить время и деньги. Если вы моете автомобиль не слишком часто, это не ощутимо. А вот для таксистов, желающих оказывать свои услуги на хорошем уровне, это сервис первой необходимости. Но и минусов у подобных моек хватает с лихвой.

После мойки все автомобилисты протирают машину тряпочкой, чтобы не оставалось разводов

А так выглядела тряпка, которой мы протёрли автомобиль после мойки

Мы уверены, что в текущих реалиях они не смогут полностью заменить классический формат, но вот ощутимый кусок рынка откусят, если уже этого не сделали. Важно, чтобы было разнообразие и возможность выбрать подходящий вариант. И каждый автомобилист сам решит, где мыть машину, исходя из целей и возможностей. Главное, чтобы это была не река и не озеро, как порой практикуют отдельные индивиды.