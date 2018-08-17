В селе Самбург на рабочего упали листы металла. Травма оказалась смертельной

В селе Самбург Пуровского района рабочий погиб в результате падения на него листа металла. Трагедия произошла вчера, 16 августа, в частном секторе поселка при проведении погрузочно-разгрузочных работ на кране-манипуляторе.

Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, мужчина 1977 года рождения неправильно прикрепил металлический лист, из-за чего при погрузке он упал не него. От полученных травм рабочий скончался в сельской больнице.

По предварительным данным, мужчина приехал на работу из Алтайского края. Сейчас следователи выясняют, был ли у него допуск к работе на кране-манипуляторе. Со слов коллег и руководства, у него были лишь водительские права.

«Предположительно мужчина сам взял КамАЗ, привез железный лист 1,5 на 6 метров и стал его разгружать. Рядом с ним никого не было. Разгружал недалеко от дома, где жила их бригада. Во время разгрузки лист поехал и одним концом воткнулся в землю, другим мужчину ударило по голове, от чего он получил смертельную травму. Пуровский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. По результатам будет принято процессуальное решение», — пояснила Елена Демьянова.