Мегапарк автомобильных развлечений. Новокузнецк может стать туристическим

Новокузнецк — совсем не привлекательный для туристов город. В прошлом году его посетило всего около 2 500 человек. В Шерегеш ежегодно приезжает 1 млн человек, а в Горный Алтай — 2 млн Чего только не предлагают, чтобы привлечь туристов: и по старым заводам экскурсии водить, и памятники природы показывать. Новокузнечанин Евгений Федосов хочет построить в городе Автоленд, которому, как он считает, нет аналогов в мире. О своем проекте каскадер и автолюбитель рассказал корреспонденту « АиФ в Кузбассе».

Гони, не разобьёшься!

Автоленд — это парк автомобильных развлечений. Здесь любой человек, и ни разу не садившийся за руль, и водитель-профессионал, найдёт себе занятие по душе. И дети не останутся в стороне! Проект предполагает для начала обустройство 20 трасс: для ралли спринта, гонок на выживание, бокового переворота, триала, мини-кросса, гусеничной техники, пневмохода, стрельбы из лука с машин. Будет где разгуляться детям — им отдельно можно сделать трассу для багги. Даже люди с ограниченными возможностями смогут посетить некоторые автомобили. «Вот, к примеру, вы ни разу не садились за руль машины, — говорит Евгений, — выбираете трассу „Неумёхи“. Инструктор посадит вас в машину, подготовленную для спортивных гонок в двойном каркасе безопасности, научит азам, и за считанные минуты вы тронетесь с места и уедете! Трасса будет сделана таким образом, что вы с неё никуда не денетесь и не свернёте». Для тех, кто уже водит машину, интересными будут другие аттракционы: боковой переворот (это когда машина переворачивается в дороге, встаёт обратно на колёса и едет дальше), полёт с трамплина, езда на двух колёсах. Это не только интересно, но и, прежде всего, тренирует водительские навыки. Глядишь, может, и травматизм, и смертность на дорогах снизятся. «Обычно в опасной ситуации в организме человека срабатывает защитная реакция — торможение, — продолжает Евгений. — А если вы уже пережили эту ситуацию (к примеру, у нас на аттракционах), в реальной ситуации отреагируете на форс-мажор на дороге гораздо быстрее».

На трассе «Выживалки» на подготовленных к трюкам автомобилях можно будет как ездить в одиночку, так и парами, толкаясь и пытаясь «выжить» на трассе. «Я профессионально занимался стрельбой из лука, — говорит автолюбитель, — чтобы увлечь людей в этот вид спорта, придумал соорудить на крыше машины металлическую стойку, в которой будет стоять человек и стрелять по мишеням. А машина в это время будет ехать. Аналог стрельбы из лука из седла. Я уже опробовал эту идею — провёл соревнования». Также можно будет покататься на вездеходе — артиллерийском тягаче на базе танка. «Часто ли мы катаемся на танках? — с улыбкой спрашивает Евгений. — А в Автоленде будет такая возможность. А как детям будет интересно!»

Евгений предлагает и поездки на спортивной машине для кросса с инструктором. Посетитель сам сможете почувствовать трассу, динамику разгона, ощущения гонщика! А вообще задумок у автолюбителя очень много. «Для поддержания здоровья занимаюсь многоповторным жимом. В этом году выполнил норматив мастера спорта международного класса. Теперь есть идея, как совместить этот замечательный вид спорта с автомобильным проектом», — делится планами наш новокузнечанин.

Чудо-машины

Отдельного внимания заслуживают машины, которые были собраны руками Евгения и членов его клуба «Авто Юниор». Их тоже предлагают использовать для аттракционов. Самая интересная — это «Тяни-Толкай». Длинная машина из двух кабин, с двигателями и рулями. Кабины расположены так, что тянут каждая в свою сторону. В клубе их уже две. Первая сделана из автохлама на базе двух « Москвичей 2141 », вторая — из двух девяток, она длиннее первой. В ней шесть дверей и семь посадочных мест. «Увидели такую машину в Интернете много лет назад, — рассказывает Евгений. — Захотели тоже сделать что-то похожее! Наша на базе „Девятки“ оказалась длиннее заграничной — настоящий лимузин! Пару раз выезжали в город. Видели бы вы, какой был вокруг неё ажиотаж!» Машина интересна будет как детям, так и взрослым. Взрослым можно потренировать водительские навыки, испытать непривычные ощущения. Ну а дети могут почувствовать себя настоящими водителями! Ведь они будут рулить и ехать по-настоящему. И совсем не важно, что с другой стороны машиной будет управлять опытный инструктор. За рулём-то он сам — ребёнок!

Большой интерес у горожан вызывает и другой аппарат клуба — пневмоход. На Дне города около него сфотографировалось около двух сотен человек! Люди даже попросили покатать их по асфальту. «Летом вывозил его на карьеры, — говорит Евгений, — испытывали на воде. Зимой на базе отдыха людей по снегу катал». Также Евгений предлагает использовать пневмоход для экскурсий по речке Абе, протекающей через Новокузнецк. Он говорит, что в 2016 году сам сделал первый в истории города сплав по реке, и признаётся, что очень интересно увидеть город с другой стороны. Эту технику делали около полутора лет из старого пневмохода, лет 10 назад купленного у кого-то с рук. «В то время купили, потому что нам было это интересно — новая машина, едет зимой туда, куда никто дойти даже не может, — продолжает изобретатель. — Перебрали и изменили почти что всё. Вложили в неё 180 тысяч рублей».

Если посчитать все машины Евгения, то перевалит за 100. Это и трюковые, и спортивные, и ретро. Последние он собирает уже около 20 лет. «Машины любил всегда, — говорит механик. — На мопед сел в 10 лет. Позже стал заниматься автокроссом. Встав однажды на два колеса на одном из соревнований, решил заняться трюками. Много лет пытался повторить такой трюк. Построил даже эстакаду. Года через три удалось повторить — проехал несколько раз метров 70 (дальше некуда было)». Устраивал Евгений и полёты на машинах, и триал, и гонки на выживание. Недалеко от своего загородного дома около опушки леса у клуба есть своя трасса.

Проекты есть, денег — нет Около 70 единиц техники — это ретро экспонаты, если можно так сказать. Несколько лет назад Евгений мечтал построить музей автомобилей. Да только власть не восприняла его идею. Да и денег нужно было много. Её осуществил местный миллиардер — отстроил огромный ретромузей и выставил там заграничную технику. Вот только интересно ли это, если ни потрогать, ни покрутить, ни полазить везде нельзя? Да и не связана она с нашей российской историей. Куда интереснее было увидеть, к примеру, линейку «Москвичей», которую почти всю собрал Евгений. Тут бы ещё иметь комбинированные с деревом экспонаты, но есть и прародитель всех кроссоверов — « Москвич 423 », и легендарный « Москвич 408 » (экспортный), особенно известный по фильму «Бриллиантовая рука», и полноприводный « Москвич 410 ». А ещё в клубе есть настоящий раритет — мотоцикл BMW 1939 года, немецкий, на котором ехали завоёвывать СССР. У него ещё была коляска, на которой стоял пулемёт. Вполне вероятно, что это трофей русского офицера. Впрочем, большая часть машин стоит теперь под открытым небом в разобранном виде. Руки не доходят, средств нет, да и времени теперь тоже.

Четыре года Евгений ходит со своим проектом Автоленда по всем инстанциям. «Я попытался реализовать несколько идей, — говорит новокузнечанин. — Тот же триал, кросс, выживалки, Тяни-Толкай, пневмоход. Я вижу, что людям это интересно». Однако власти не увидели в нём ничего особенного. «Мне говорят, покажи нам подобное, как оно работает, — продолжает Евгений, — а я не могу, потому что такого в мире нет!» Нужны деньги. Около 10 млн рублей. А предполагаемый доход за год — от 10 млн до 31 млн «За несколько лет Шерегеш стал большим центром туризма, туда едут лыжники со всей страны и даже из-за границы, — рассказывает автолюбитель. — Так почему бы в нашем городе не построить центр автомобильных аттракционов, который также привлекал бы людей со всей страны и даже из-за границы?»