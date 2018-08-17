Рязанский минтранс не хотел ремонтировать дорогу, но суд заставил

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по иску прокуратуры министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, сообщает пресс-служба облсуда.

Обращаясь в районный суд с иском, прокурор указал, что при обследовании участка автомобильной дороги «Сасово — Восход — Кадом» с 31-го по 33-й километр, проходящего от села Восход Кадомского района до поворота на Ермишь, установлено, что имеются ямы, просадки, разрушения дорожного покрытия, трещины и выбоины. Все неровности превышают предельно допустимые требования ГОСТ Р50597-93. Кроме того, на участке данной автомобильной дороги, проходящем по улице Центральная села Восход, в нарушение требования ГОСТа, нет освещения и оборудованных тротуаров.

Данные факты показывают, что ответчиком нарушены требования федерального законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Кадомский районный суд административный иск прокурора удовлетворил в полном объеме и обязал чиновников оборудовать дорогу в соответствии с требованиями в течение одного года со дня вступления решения в законную силу.

Рязанский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение районного суда без изменений. Решение вступило в законную силу.